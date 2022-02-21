США назвали действия России началом вторжения в Украину

Администрация США рассматривает последние шаги России в отношении Украины как «начало российского вторжения». Об этом заявил в эфире телеканала CNN заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на фоне признания Москвой независимости «ДНР» и «ЛНР».

«Да, мы считаем, что это начало вторжения», - заявил Файнер, отметив, что США на этом фоне уже начали применять ответные меры. «Вторжение есть вторжение, и именно это и происходит. Но Россия вторглась в Украину еще в 2014 году», - приводит ТАСС слова Файнера.

США считают, что Россия своими действиями «значительно сократила возможности» для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, сказал Файнер.

«Я думаю, что Россия значительно затруднила дипломатический путь, а также значительно сократила возможности для него», - заявил Файнер, отвечая на вопрос о перспективе запланированной на 24 февраля встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, США в тесной координации с партнерами обсуждают дальнейшие дипломатические шаги.