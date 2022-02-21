Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 22:10

Глава МИД Китая выступил на прошедшей на днях Мюнхенской конференции с заявлением в поддержку территориальной целостности Украины. Таким образом, Пекин ясно дал понять Кремлю, что в случае вооруженного конфликта России и Украины он займет четкий нейтралитет без малейших признаков симпатии к действиям Москвы. Беда пришла откуда не ждали. Российские пропагандисты еще не успели до конца обсосать «вкусную косточку» привидевшейся им после встречи Владимира Путина и Председателя Си военно-политической оси Москва-Пекин, как Китай жестко избавил их от этой иллюзии.

«Стратеги» в России исходили из того, что КНР станет экономическим тылом Москвы в ее конфликте с Западом. Теперь стало ясно, что ничего подобного нет, и на месте тыла – зияющая, мягко говоря, пустота. Постоянный комитет Политбюро Коммунистической партии Китая жарко дискутировал на тему, какой должна быть позиция Пекина в российско-украинском конфликте. И наконец, выработал решение: Пекину с Москвой до Киева не по пути. Принцип «мухи отдельно, котлеты отдельно» соблюден китайцами полностью. Одно дело – поддержать Москву в борьбе с расширением НАТО на Восток, тем более, что Китаю это ничего, по большому счету, не стоит, все издержки от этого несет на себе российская сторона. А Пекин – только в выигрыше, поскольку западные санкции против России позволяют ему устанавливать такие цены на российское сырье, которые крайне приятны китайской экономике. И совсем другое дело – поддержать российское вторжение в Украину. Тут картина начинает выглядеть совершенно по-иному. Китай и Россия не являются военными союзниками. Другими словами, когда одна сторона находится в состоянии войны, у другой стороны нет никаких договорных или юридических обязательств помогать. В том числе – в вопросе преодоления возможных санкций, введенных Западом.

Кому-то это и покажется формальностью, но давайте вспомним, что получила от Пекина Москва в 2014-м, после аннексии Крыма? Китайский бизнес аккуратно соблюдал западные санкции, реализовывал выгодные только для себя «серые схемы», суть которых заключалась в получении максимальной прибыли в ущерб российским партнерам – то есть, ни о какой «братской помощи» речь даже и не шла. Напомню, что именно тогда в российско-китайских отношениях Политбюро Китайской коммунистической партии запустило парадигму «в политике – горячо, в экономике – холодно». Сейчас она может трансформироваться и дальше, «холодно и в экономике, и в политике», поскольку Киев для Китая значит гораздо больше, чем принято считать в Москве – здесь у Пекина серьезные интересы, гарантировать которые Россия не может. И дело даже не в том, что Украина стала своего рода «житницей» Китая, который является крупным импортером украинской сельхозпродукции, особенно ячменя и кукурузы, а любой военный конфликт может подорвать регулярность поставок. Китай – крупнейший торговый партнер Украины, он занимает по 15 процентов в ее экспорте и импорте. Между двумя странами в конце июня прошлого года было заключено соглашение о сотрудничестве в инвестициях в инфраструктуру, и китайские компании получают в связи с этим заказов более чем на 2 миллиарда долларов ежегодно. Более того, сразу после распада СССР Украина стала для Пекина кладовой крайне перспективных военных технологий – первый китайский авианосец был построен на базе вывезенного из Николаева авианесущего крейсера «Варяг». Китайский боевой самолет палубной авиации J-15, как полагают в Токио, скопирован с вывезенных из Украины советских Су-33.

Пекин также получил от Киева технологии десантного корабля на воздушной подушке, самолета-заправщика Ил-78, а также разработки, на основе модернизации которых создан двигатель новейшего китайского эсминца. Сделку с приобретением китайцами стратегического «Мотор Сич» администрации Трампа сорвать удалось, но теперь, после охлаждения отношений Украины с США, Китай к ней обязательно вернется. Но и это еще не все. Экономика для прагматичных китайцев значит многое, но есть еще и соображения высокой политики. Поддержать позицию России в Луганске (ЛНР) и Донецке (ДНР) для Пекина неприемлемо, учитывая щекотливую ситуацию в Тибете и Синьцзяне. К тому же, однозначно встав на сторону Москвы, Китай рискует полностью провалить тот непростой диалог, который идет у него с Европой по поводу продвижения здесь проекта «Пояс и Путь», более того, еще более подтолкнуть европейские страны во внешнеполитическую орбиту США.