В «ДНР» заявили о попытке взорвать бывшего «министра обороны»

В Донецке была совершена попытка теракта в отношении бывшего «министра обороны» «ДНР». Об этом сообщило так называемое «министерство госбезопасности ДНР».

"Сегодня, 22 февраля, в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего "министра обороны" "ДНР" Владимира Кононова. В результате совершенного подрыва получил минно-взрывную травму местный житель. Установлено, что он направлялся на встречу с Владимиром Кононовым", – говорится в сообщении, которое цитирует Корреспондент.net.

По факту взрыва возбуждено "уголовное дело". О состоянии самого Кононова при этом не сообщается.