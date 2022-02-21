НАТО о готовящемся вторжении России в Украину

Россия продолжает планировать полномасштабное вторжение в Украину, а войска РФ возле Украины готовы к атаке, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по результатам внеочередного экстренного заседания комиссии НАТО-Украина, сообщают украинские СМИ.

«Все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину. Мы видим продолжающееся военное наращивание», — сказал Столтенберг, добавив, что НАТО видит, что количество войск увеличивается и они готовы к атаке.

«Это силы в боевой готовности, десятки тысяч боевых подразделений, но также все виды средств обеспечения: ракеты, боевая техника, боевые танки, дроны, системы радиоэлектронной борьбы, противовоздушная оборона, ракеты Искандер и широкий спектр различных военных возможностей», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что силы РФ могут атаковать без предупреждения, а сейчас возле украинских границ сосредоточено более 150 тысяч военных. Столтенберг отметил, что все это делает ситуацию очень опасной.