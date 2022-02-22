Мишустин Алиеву: Россия искренне дорожит дружбой с Азербайджаном

Потенциал роста двустороннего товарооборота не исчерпан, есть предпосылки для его роста. Вопросы, связанные с региональной проблематикой, создают хорошие предпосылки не только для укрепления мер доверия, мира, безопасности в регионе, но и для взаимовыгодного экономического партнерства в двустороннем и многостороннем формате". Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Говоря о подписанной президентами Азербайджана и РФ декларации, Ильхам Алиев назвал ее особым документом в портфеле двусторонней договорно-правовой базы: "Уверен, что она будет служить укреплению дружеских, добрососедских и уже с сегодняшнего дня союзнических отношений между нашими странами".

В то же время премьер-министр РФ Михаил Мишустин заметил, что подписанная президентами России и Азербайджана двусторонняя декларация о союзническом взаимодействии выведет отношения Москвы и Баку на новый уровень.

"...Это важнейшее решение выводит наши дружеские и добрососедские отношения на еще более высокий уровень", - сказал российский премьер.

По словам Мишустина, российская сторона искренне дорожит дружбой с Азербайджаном.

Председатель правительства РФ также отметил укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества, даже несмотря на пандемию. Он заявил о большом потенциале для кооперации в сферах сельского хозяйства, инфраструктуры, возобновляемой энергетики, цифровой экономики.

Мишустин отметил заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое дает возможность для развития Закавказья: "Убежден, что разблокирование экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств Южного Кавказа".