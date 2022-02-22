Россия уже установила дипотношения с «ДНР» и «ЛНР»
МИД России объявил об установлении дипломатических отношений с «Луганской и Донецкой народными республиками» с 22 февраля. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства, пишут российские СМИ.
Отмечается, что 22 февраля путем обмена нотами между МИД России и внешнеполитическими ведомствами «республик» «была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений» на уровне посольств.