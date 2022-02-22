Байден угрожает России

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России из-за признания сепаратистских «ДНР» и «ЛНР». США введут санкции в отношении российских элит, ВЭБа и российского суверенного долга, передает « Коммерсант » .

Байден сообщил, что Вашингтон работает с Берлином над тем, чтобы не был запущен проект «Северный поток-2». При этом президент США признал, что санкции против России ударят по США, но пообещал принять меры для защиты американской экономики.

«Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свою агрессию, включая дополнительные санкции», - заявил в своем обращении Байден.

Он также заявил, что признанием «ДНР» и «ЛНР» президент РФ Владимир Путин создает обоснование для захвата большей территории. «Если вы слушали его речь вчера, он создает обоснование для того, чтобы пойти значительно дальше. Это начало вторжения России на Украину», - сказал Джо Байден. «Мы едины в нашей поддержке Украины. Мы едины в противостоянии агрессии России», - отметил он.

«Мы введем санкции против российских элит и членов семей», - сообщил президент США. «Мы вводим блокирующие санкции против двух крупных российских банков – ВЭБа и их военного банка», - сказал Байден, не уточнив, о каком финансовом институте идет речь во втором случае.

Ограничительные меры вступают в силу во вторник, в среду начнут действовать санкции против «российских элит».