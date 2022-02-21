«У президента совещание»: в Кремле заявили, что не смотрели выступление Байдена

В Кремле не смотрели выступление президента США Джо Байдена, посвященное Украине и санкциям против РФ, так как у лидера России Владимира Путина в это время было совещание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

«Нет. Не смотрели. У президента идет рабочее совещание», - ответил Песков на вопрос о выступлении и уточнил, что по существу Кремль сможет высказаться, когда «посмотрит, о чем идет речь».

США в среду введут санкции в отношении российских элит, а во вторник – в отношении ВЭБ. Всего запланировано четыре блока, включая санкции против «Северного потока-2» и суверенного долга РФ. Кроме того, Байден подчеркнул, что США укрепят военное присутствие в Европе для защиты стран Балтии, но воевать с РФ не планируют.