Россиянам «запретили» закупаться в Милане и веселиться в Сен-Тропе

Глава дипломатии Евросоюза, комментируя санкции против России из-за признания «ЛНР и «ДНР», написал в своем Twitter, что больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена».

«Пакет санкций ЕС ударит по 351 депутату Государственной думы РФ, которые проголосовали за признание так называемых «ЛНР» и «ДНР». По 27 физическим и юридическим лицам, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Это будет распространяться на политический, военный, деловой и медиасекторы… Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене», - написал Боррель.

Новые меры пока не вступили в силу. Необходимая работа по ним будет завершена оперативно, обещает Еврокомиссия.