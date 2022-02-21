Вашингтон ввел санкции против детей российских чиновников
Министерство финансов США опубликовало пресс-релиз о санкциях против России, которые вводятся из-за признания независимости сепаратистских «ДНР» и «ЛНР».
Телеканал «Дождь» сообщает, что, в частности, под санкции попадут футбольный клуб ЦСКА, сын главы ФСБ Александра Бортникова, Денис Бортников, и сын первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, Владимир Кириенко.
Также санкции вводятся против сына бывшего премьер-министра России Михаила Фрадкова, Петра Фрадкова.
Денис Бортников – топ-менеджер ВТБ, Владимир Кириенко – директор корпорации VK (бывшей Mail.Ru Group), а Петр Фрадков возглавляет Промсвязьбанк, также попавший под санкции США.