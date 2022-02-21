Зеленский снова обратился к украинцам

«Вчера РФ признала независимость квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня – ратифицировала так называемые «соглашения» и предоставила разрешение президенту России на использование Вооруженных сил за границей. То есть на Донбассе. На территории Украины», - отметил президент Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил с обращением к украинцам на фоне новостей о вторжении РФ и после признания Россией «ЛДНР», сообщает УНИАН.

«Этим решением Россия фактически вышла из Минских договоренностей. Тех, которые, по ее словам, не имели никакой альтернативы», - сказал Зеленский, подчеркнув, что для него главное – сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.

В настоящее время прорабатываются вопросы проведения саммита лидеров государств – постоянных членов Совбеза ООН, Украины, Турции и Германии. Большинство участников саммита уже поддержали эту инициативу, в частности Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я также рад, что партнеры показывают, что нет альтернативы введению санкций», - добавил глава украинского государства.

Также Зеленский поблагодарил за финансовую поддержку США, Канаду, Евросоюз, Великобританию, Францию, Японию и Всемирный банк.

Кроме того, он озвучил новые решения по безопасности и обороне: «На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною, как верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины, издан указ о призыве резервистов в особый период».

Кроме того, Зеленский анонсировал уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок: «Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправках. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике».

Глава украинского государства призвал политиков объединиться ради страны. Он анонсировал на завтра встречу с топ-50 украинского крупного бизнеса.