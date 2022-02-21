«$11 млрд ушли впустую»: США пообещали, что «Северный поток-2» запущен не будет

Газопровод «Северный поток-2» запущен не будет, потраченные на него $11 млрд ушли впустую. Об этом, как передает ТАСС, сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен введению США новых санкций в отношении России.

«Ночью мы провели консультации с Германией. В результате российский газопровод «Северный поток-2» не будет работать. Это $11 млрд, потраченных впустую на контролируемый Россией газопровод», — сказал он.