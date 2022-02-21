Украина может закрыть границы с Беларусью и Россией

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о прекращении транспортного сообщения с Россией и закрытии государственной границы с Беларусью и Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский парламент.

В пояснительной записке к документу уточняется, что принятие проекта обусловлено фактом "военной агрессии Российской Федерации", созданием ею "оккупационных администраций на территории Донецкой и Луганской областей", а также нарушением Россией принципов международного права и международных обязательств.

Помимо этого, в украинском парламенте зарегистрирован проект постановления о санкциях против депутатов Госдумы, голосовавших за признание суверенитета "ЛДНР".