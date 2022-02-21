Российские миллиардеры потеряли более $8 млрд. Больше всех – Вагит Алекперов

Российские миллиардеры в течение дня 21 февраля потеряли в общей сложности $8,339 млрд на фоне обвала российских индексов и котировок российских компаний, связанных с ситуацией в Донбассе, пишет Forbes.ru на основе данных Forbes Real Time.

По оценке издания, «лидерами по потерям» стали крупнейший акционер «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов (его состояние уменьшилось на $946 млн) и совладельцы «Новатэка» Леонид Михельсон ($927 млн) и Геннадий Тимченко ($906 млн). Это произошло за счет того, что котировки «ЛУКОЙЛа» упали с 6610 рублей до 6028 рублей (на минимуме в 14:45 мск), а бумаги «Новатэка» – с 1526 рублей до 1358 рублей (на 15:45 мск) за штуку.

Падение котировок этих компаний объясняется тем, что они есть в портфеле практически у каждого иностранца, инвестирующего в российский фондовый рынок, объясняет старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets Рональд Смит. «Они просто продают то, что у иностранных инвесторов на данный момент есть в портфеле», - поясняет он.