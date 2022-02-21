Согласно сообщению, это связано с тем, что две страны являются крупными производителями зерновых культур, отмечает агентство. Эскалация между ними вынудит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные поставки, что вызовет рост цен, считают эксперты.

Эскалация конфликта между Россией и Украиной может привести к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие, которые уже близки к многолетним максимумам, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков и трейдеров.

Корабли избегают заходить в Черное море из-за военного риска, потому перебои с поставками уже происходят, рассказал агентству сингапурский трейдер.

На Россию и Украину приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% поставок кукурузы и 80% экспорта подсолнечного масла. Трейдеры обеспокоены тем, что любое военное вмешательство может повлиять на поставки и спровоцировать борьбу импортеров за альтернативные поставки, пишет Reuters.

Чикагские фьючерсы на пшеницу на вечер 22 февраля росли на 5,6%, кукуруза достигла семимесячного максимума, а соевые бобы тоже дорожали, пишет агентство. Все три ключевых ингредиента для продуктов питания и кормов выросли примерно на 40% по сравнению с минимумами 2021 года, отмечает агентство.

Мировые цены на продовольствие уже колеблются вблизи 10-летних максимумов, чему способствует высокий спрос на пшеницу и молочные продукты, сообщило продовольственное агентство ООН в конце прошлого года.