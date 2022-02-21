«Нет смысла»: госсекретарь США отменил встречу с Лавровым

«Нет смысла сейчас двигаться вперед с этой встречей. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнерами, все согласились», - сказал Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что принял решение отказаться от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча дипломатов должна была состояться 24 февраля. Об этом сообщает «Коммерсант».

Американский дипломат сообщил, что во вторник направил Сергею Лаврову письмо с оповещением о принятом решении.

Говоря о высказываниях президента России Владимира Путина о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», Энтони Блинкен отметил, что высказывания президента РФ «показывают, что он видит Украину в качестве подчиненного РФ образования, а не суверенного государства». «Вызывающая глубокое беспокойство речь президента Путина вчера и его сегодняшние высказывания ясно показывают миру, как он видит Украину – не как суверенное государство с правом на территориальную целостность и независимость, а как что-то созданное Россией и потому подчиненное ей. Это полностью ложное утверждение, которое игнорирует историю, международное право и десятки миллионов украинцев. Теперь, когда мы услышали слова самого президента Путина, это только подтвердило то, что мы говорили. Он всегда планировал вторгнуться в Украину, взять под контроль ее и ее народ, уничтожить украинскую демократию...», - сказал Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что если Россия продолжит действовать на этом направлении, то США введут против РФ очередные санкции.