Путин заявил о российском оружии, «которому нет равных в мире»
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества заявил о поставленном на боевое дежурство оружии, «которому нет равных в мире».
«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», - приводит РБК слова главы российского государства.
Такие комплексы он назвал «оружием будущего», которое в разы повышает потенциал вооруженных сил.
Президент РФ пообещал продолжать совершенствовать армию и флот, оснащать их «по последнему слову техники».