Путин заявил о российском оружии, «которому нет равных в мире»

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества заявил о поставленном на боевое дежурство оружии, «которому нет равных в мире».

«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», - приводит РБК слова главы российского государства.

Такие комплексы он назвал «оружием будущего», которое в разы повышает потенциал вооруженных сил.

Президент РФ пообещал продолжать совершенствовать армию и флот, оснащать их «по последнему слову техники».