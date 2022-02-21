Украинская разведка предупреждает: трем городам грозит нападение

Россия не станет останавливаться на Донбассе и может перейти в дальнейшее наступление по территории Украины, заявили представители украинской разведки во время совещания в Офисе президента. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

«Украинская разведка имеет данные, что якобы Россия не планирует останавливаться на Донбассе и хочет продолжать военную эскалацию дальше. Прежде всего, в зоне риска находятся Харьков, Херсон и Киев, как сказали представители разведки», - пишет издание.

На совещании прозвучала информация о вероятном ухудшении ситуации в Донбассе в ближайшие два дня. Участники встречи также обсудили введение чрезвычайного положения в приграничных с РФ областях. Окончательное решение, по данным СМИ, решили принять по итогам событий ночи на 23 февраля в районе проведения ООС.