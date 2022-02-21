МИД Украины рассказал о двух планах Киева

Власти Украины готовы к дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Донбасса, равно как и к войне, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«У нас есть «план А» - использовать все дипломатические возможности, чтобы сдержать Россию и избежать следующей агрессии, и «план Б» - воевать за каждый дюйм наших городов, нашей территории, и бороться, пока не победим», - сказал глава Кулеба после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Русская служба BBC.

Кулеба отметил, что Украина никогда не признает независимость территорий, контролируемых пророссийскими «ДНР» и «ЛНР», суверенитет которых признала Москва.