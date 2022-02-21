- Дмитрий Ильич, начнем, наверное, с банального, но вместе с тем, с самого актуального на данный момент вопроса: как, после признания Россией независимости сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР», Вы лично оцениваете вероятность полномасштабного российского вторжения в Украину?

- Учитывая то, что у Российской Федерации нет проблем с реализацией нестандартных ходов, а также тот факт, что никто толком не знает, что у президента Путина на уме, считаю, что мы должны быть готовы к любым сценариям. Может произойти все, что угодно.

- Война на востоке Украины идет восьмой год. Но если все это время речь шла о некоей «гибридной» войне, то сегодня как никогда высока вероятность прямого военного столкновения между двумя некогда братскими странами и народами. В чем, по-Вашему, заключается истинная причина нынешней эскалации?

- Путину уже шестьдесят девять, у него есть ощущение некоей миссии и он, по сути, даже не скрывает, что хочет навсегда остаться в анналах истории, как политик, восстановивший СССР после того, как Михаил Горбачев развалил первую в миру страну социализма. Конечно, реанимировать Советский Союз в его оригинальном формате уже невозможно – навсегда ушла Средняя Азия, ушли Южный Кавказ и государства Балтии. Путин неоднократно повторял, что главной трагедией был распад Советского Союза – созданного на крови и страданиях, несправедливого и уродливого государства, в котором были уничтожены миллионы лучших людей. Но реализовать без Украины эту идею-фикс невозможно.

- Пока различные аналитики спорят о дате возможного вторжения России на суверенную территорию Украины, полным ходом идет грандиозная информационная война. И Вы, Дмитрий Ильич, безусловно, на её передовой. Как, по-Вашему: сможет ли Украина эффективно противостоять российской пропаганде?

- Однозначно нет! В Украине нет политической воли, чтобы вести информационную войну так, как это делает Россия, где мы видим мощный информационный «спецназ» во главе с Соловьевым, Скабеевой, Поповым и т.д. Российское государство не жалеет денег на их финансирование. Это - огромная и хорошо продуманная работа, которую власти выстраивали десятилетиями. К сожалению, в Украине этого нет. Главным образом потому, что нет политической элиты, как сформировавшегося класса. Не говоря уже о том, что в высших эшелонах украинской власти наблюдается реальное засилье российской агентуры.

Не сочтите за хвастовство, но сегодня я в одиночку, на собственные деньги делаю то, чем должно заниматься государство. У меня самые большие на постсоветском пространстве информационные возможности - два ютуб-канала с более чем четырьмя миллионами подписчиков, интернет-сайт «Гордон», который в сутки посещают свыше миллиона уникальных пользователей, «раскрученные» страницы в Инстаграме, Фейсбуке, Тик-Токе, недавно запущенное масштабное ток-шоу на Youtube… Это – по-настоящему колоссальные возможности, но почему все это должен делать я один, не жалея ни здоровья, ни сил, ни своих денег? Государство на этот вопрос не отвечает, государству не до этого…

- В своих многочисленных интервью Вы часто проводили параллель между конфликтом вокруг Карабаха и событиями на Донбассе. Вы по-прежнему уверены, что эти конфликты схожи?

- Конечно! Они схожи, главным образом, тем, что ведущую роль в них играла и продолжает играть Россия, действующая по испытанному веками принципу «разделяй и властвуй»… Посмотрите на любого российского чиновника, на нем ведь нет ничего российского, даже пуговицы на рубашке или ремешка от часов! Все они пользуются достижениями цивилизации, ставшими реальностью, благодаря усилиям других стран. И после этого Россия имеет наглость называть себя великой страной?!.. В 1999 году я брал интервью у Егора Лигачева, который был когда-то вторым человеком в советской иерархии. И этот матерый российский партократ и националист вдруг в сердцах сказал мне: «Никакая Россия ни великая страна, а всего лишь незначительная часть от мирового ВВП. Она просто географически очень большая».

- В одной из бесед с корреспондентами радиостанции «Эхо Москвы» Вы открыто восхищались Азербайджаном, его армией и президентом Ильхамом Алиевым, заявив в частности, что «…азербайджанцы в течение долгих лет готовились к тому, чтоб забрать свое. И в час Х они пришли и забрали». Когда же, на Ваш взгляд, «час Х» наступит для Киева?

- Во-первых, хочу подтвердить свои слова. Во-вторых, «час Х» для Киева может наступить лишь тогда, когда в Украине не будет коррупции. Госсекретарь США Блинкен официально заявил, что из госбюджета Украины ежегодно воруют 40 миллиардов долларов. «Час Х» наступит в тот момент, когда мы сможем создать все условия для процветания своей страны. Экономика первична, и все начинается именно с нее.

- Гуляя по прекрасному Киеву и общаясь с очень радушными, открытыми людьми, мы поймали себя на мысли , что у них до сих пор нет однозначного мнения по поводу происходящих событий. Считаете ли Вы, что украинское общество консолидировано перед лицом внешней угрозы?

- Отвечу так: в настоящее время украинское общество консолидировано больше, чем обычно. Но, разумеется, недостаточно. Украина – страна неоднородная, и люди в ней разные. У нас есть Восток и Запад, есть Север и Юг. Вы поверите, если я скажу, что в Украине есть места, где российские телеканалы можно смотреть бесплатно, а украинские - только за деньги? Большей глупости придумать просто невозможно! Я поднимал этот вопрос в личном разговоре с президентом Зеленским, но ничего не изменилось. Когда я разговариваю с жителями Харькова, они признаются, что смотрят российские ток-шоу со Скабеевой и Зеленским, а украинские не смотрят, потому, что за пользование ими нужно платить. Из-за таких вещей люди на востоке и юге Украины в большинстве своем зомбированы российским телевидением. И государство, конечно же, не должно давить на русский язык, нужно очень аккуратно вести себя с людьми. Украина – это не Азербайджан, где подавляющее большинство людей говорит на национальном языке. И не однородная по национальному составу Армения. Украина – страна многонациональная, и этот фактор можно использовать в позитивном плане так, как это делают в Швейцарии, Канаде или, наоборот, стравливать одну часть населения с другой, как это, к моему великому сожалению, зачастую происходит у нас.

- Вы один из лучших в мире русскоязычных интервьюеров. Ваши интервью смотрят десятки миллионов людей в разных странах, в том числе, и в Азербайджане. С кем из азербайджанцев Вы сделали самое интересное интервью и у кого бы хотели взять его в будущем?

- Думаю, лучшее интервью я сделал с Муслимом Магомаевым, с которым меня связывала крепкая дружба. Мы общались с Муслимом бесконечно много, но правда в том, что великий певец очень не любил давать интервью. Несмотря на это, мы записали прекрасное интервью, которое до сих пор в Youtube смотрят миллионы людей. У меня была самая популярная в Украине газета «Бульвар Гордона», и мы проводили серию концертов, посвященных её юбилею. Муслим Магомаев несколько раз приезжал в Киев по моему приглашению. Так вот, когда я периодически выставляю в Youtube исполненные на этих концертах песни Магомаева, они по-прежнему набирают миллионы просмотров. Магомаев был великим человеком певцом № 1 в СССР. Даже мой друг, Иосиф Кобзон, признавал, что ни у кого не было такой славы, как у Магомаева. Муслим был щедрой души человеком, благородным, красавым, он был личностью, на которого очень хочется походить. Отвечая же на вопрос, у кого бы я хотел взять интервью, то, безусловно, у президента Азербайджана Ильхама Алиева, который вызывает у меня огромный интерес и как неординарная личность, и как национальный лидер своей страны, и как сын легендарного Гейдара Алиевича Алиева.

- Наблюдая за вашими интервью и заявлениями, порой возникает ощущение, что Вы слишком агрессивны по отношению к политическому руководству России. Вам не кажется, что Ваши вопросы, реплики и заявления нарушают порой принцип беспристрастности журналистики?

- Помимо того, что я журналист, я еще личность, которая имеет право на свои эмоции. Я - предельно честный и, в то же время, абсолютно независимый человек, ставший мультимиллионером, благодаря своему таланту и трудолюбию. Неудивительно, что у меня есть не только много друзей и поклонников, но и масса влиятельных врагов, усилиями которых вся моя сознательная жизнь проверялась соответствующими органами, что называется, вдоль и поперек. И они не нашли за мной ни одного сколько-нибудь существенного греха. Вся моя жизнь на виду. С шестнадцати лет я стал публиковался в ведущих изданиях Украины, с двадцати лет - в «Комсомольской правде», выходившей немыслимым по сегодняшним временам ежедневным тиражом 22 миллиона экземпляров. Я не стесняюсь ни одной дружбы в своей жизни, ни одного высказывания. Если я говорил нечто такое, что кому-то сильно не нравилось, то я всегда отвечал и продолжаю отвечать за свои слова. Я люблю Украину, это моя страна, и я действительно не понимаю, как в XXI веке можно приходить в мой дом и требовать, чтобы я его кому-то отдал.

Боюсь ли я? Нет, поскольку я абсолютно честен. Скажу вам больше: даже те люди, которые искренне меня ненавидят, это прекрасно понимают и в глубине души, как говорится, «не для печати», уважают меня за прямоту и независимость в высказываниях.