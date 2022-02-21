Мадуро поддержал признание Россией «ДНР» и «ЛНР»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку российскому президенту Владимиру Путину в связи с признанием Москвой пророссийских «ДНР» и «ЛНР», пишет РИА Новости.
Мадуро выступил за поиск дипломатических путей для деэскалации в Донбассе. Путин пытается защитить мир в своем регионе, считает президент Венесуэлы.
«Мир думает, Путин будет сидеть сложа руки, не принимать меры для защиты своего народа? Поэтому Венесуэла выражает свою полную поддержку», — добавил Мадуро.