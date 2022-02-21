В Украине заявили, что выполнить условия Путина невозможно

Выполнение условий, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным, противоречит выбору украинского общества. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно", — сказал Шмыгаль.

Ранее во вторник Путин, отвечая на вопрос, что необходимо, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, заявил, что нужно признать Крым российским. Также он заявил, что ситуация вокруг Украины может быть урегулирована при условии ее отказа вступать в НАТО.