«Именно в день подписания Декларации»: Баку отреагировал на искаженную публикацию МИД России

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало публикацию искаженного текста Туркменчайского соглашения на официальной странице МИД РФ.

«Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице социальной сети МИД Российский Федерации искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией», — отмечается в заявлении азербайджанского МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что выражение «Восточная Армения» никак не упоминается в тексте вышеупомянутого соглашения.

«Разумеется, данный факт хорошо известен Департаменту исторических документов МИД России. Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИД России», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.