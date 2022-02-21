Кроме них под санкциями также окажутся глава администрации президента РФ Антон Вайно и министр обороны Сергей Шойгу. Фигурантам черного списка запретят въезд в страны ЕС, их активы в Европе (если они имеются) будут заморожены.

В санкционный список Евросоюза, о котором накануне объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, попали официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев, утверждает «Радио Свобода» со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что из-за признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР Евросоюз согласовал санкции против 27 россиян и компаний, а также 351 депутата Госдумы, одобрившего договоры с республиками Донбасса.

В черный список к тому же будут включены банки и организации, финансирующие российские операции в Донбассе. Имена людей и компаний, попавших под санкции ЕС, пока не назывались, однако Боррель заявил, что президента России Владимира Путина в санкционном списке нет.

Евросоюз также решил ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС. Что именно под этим подразумевается, Боррель не уточнил.