Лесной пожар в Гахе потушен

В результате экстренных мер, осуществленных Государственной противопожарной службой Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, возникший в горно-лесной зоне на территории государственного природного заповедника Илису близ села Кум Гахского района, вчера вечером был потушен.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, в результате пожара на площади около 15 га сгорели кустарники, высохшие деревья и пни. Несмотря на то, что пожар произошел в горной местности со сложным рельефом, а ветреная погода усложнила процесс тушения пожара, усилиями пожарных густая лесистая местность была защищена от огня.

В ликвидации огня, помимо подразделений Государственной противопожарной службы МЧС, приняли участие подразделения Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.