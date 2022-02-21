Япония и Австралия вводят санкции против России

Власти Японии и Австралии объявили о санкциях против России из-за признания «ДНР» и «ЛНР». Ранее об ограничениях объявили Великобритания, Европейский союз, США и Австралия. Речь идет о целом ряде экономических и политических действий, в том числе в отношении физических лиц.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Москву «вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины». По его словам, признание независимости «ЛДНР» является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины». Кисида объявил о прекращении выдачи виз представителям самопровозглашенных республик, замораживании их капиталов, запрете на экспортно-импортные отношения с «ДНР» и «ЛНР», а также на размещение и операции с новым суверенным долгом России, информирует «Новая газета».

Премьер Австралии Скотт Моррисон также объявил о санкциях против России: вводится запрет на въезд и точечные финансовые санкции в отношении восьми членов Совета безопасности РФ, также на «ЛДНР» распространяются действующие санкции, «которые касаются Крыма и Севастополя».