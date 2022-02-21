Незаконное оружие изъяли у жителя Исмаиллы

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению преступлений.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Исмаиллинского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия стали подозревать местного жителя Керима Керимова. При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки "İJ". Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

Отмечается, что был составлен административный протокол, который отправлен на рассмотрение в районный суд.