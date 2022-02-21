Рамизу Татарову сократили срок отбывания наказания

На процессе в Гянджинском апелляционном суде было зачитано решение, согласно которому Р.Татаров оправдан по статье 313УК (служебный подлог).

Отметим, что по приговору Гянджинского суда по тяжким преступлениям, Рамиз Татаров был приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Согласно заявлению СГБ, на основании собранных материалов возникли обоснованные подозрения относительно регулярного злоупотребления Низамеддином Гулиевым должностными полномочиями. Так, подозревалось, что Н.Гулиев посредством замглавы ИВ района Рамиза Татарова с мая 2019 года под разными предлогами вымогал денежные суммы у должностных лиц местных органов исполнительной власти, а также брал взятки у предпринимателей. Наряду с этим появились подозрения, что Н.Гулиев, вымогая бюджетные средства у руководителей здравоохранительных, образовательных и других структур, присваивал определенную часть государственных средств, зарплатные карты малоимущих лиц, привлекаемых к общественным работам.

Н.Гулиев, его заместитель Р.Татаров и другие лица были задержаны в качестве подозреваемых в рамках возбужденного уголовного дела. Гулиеву было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.