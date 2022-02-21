The Times: «Путин выиграл этот раунд...»

Кремлю блестяще удалось замаскировать свои истинные намерения. Люди, принимающие решения в странах Запада, введенные в заблуждение своими разведслужбами, сосредоточились хоть и на ужасной, но все же маловероятной перспективе прямого вторжения в Украину и взятия Киева, пишет британская Times.

Издание подчеркивает, что фактически Путин предпринял бюрократические шаги, направленные на расчленение Украины и усиление военного присутствия в отколотых от нее регионах. «Произошло это почти бескровно, и по сравнению с тем, чего мы все страшились, мы чувствуем сейчас скорее облегчение, нежели гнев. А это как раз то, что и нужно Кремлю», - полагает обозреватель Times Эдвард Лукас.

Теперь рациональнее всего для Путина было бы сгрести в карман свой выигрыш и уйти из-за стола. В деле выставления напоказ импотенции Запада он далеко превзошел своих предшественников. Он также может теперь открыто унижать и высмеивать западные разведслужбы, которые неоднократно и категорически заявляли о неотвратимости скорого российского полномасштабного вторжения. Если все эти прогнозы окажутся ложными, то кто поверит им в следующий раз, отмечает британский журналист.

«Россия выиграла этот раунд - так же, как СССР выиграл в 1956 году, сокрушив венгерское восстание, или в 1968-м, когда сокрушил Пражскую весну. На мольбы Украины о помощи мы ответили лишь заносчивостью, невежеством и пассивностью», - подводит итог обозреватель Times.