Киев заявил, что сепаратисты используют «Грады»

За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований так называемых «ДНР» и «ЛНР» зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате обстрелов погиб один военный, еще один получил ранение, передает штаб ООС.

Отмечается, что боевики совершили обстрелы из танков, минометов калибра 120-мм и 82-мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, БМ-21 «Град», из артиллерии калибра 122-мм, противотанковых пушек МТ-12.