ООН: Грязный воздух убил в два раза больше людей, чем COVID-19

Загрязнение окружающей среды погубило почти 9 млн жителей планеты, что в два раза больше, чем количество смертей от коронавируса, заявил докладчик ООН Дэвид Бойд, передает Cursorinfo.

"По данным, 750 тыс. человек каждый год умирают от воздействия выхлопных газов и прочих токсичных веществ. Причем смерти, связанные с загрязнением воздуха, в большинстве своем приходятся на страны со средним и низким доходом", - отметил он.

В докладе подчеркивается, что загрязнение воздуха и токсичные вещества являются основными факторами катастрофического сокращения биоразнообразия на Земле, вызывают экологические кризисы.