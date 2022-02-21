Белый дом заявил о «зеленых человечках» на востоке Украины

США видят по всей восточной Украине «зеленых человечков», которые ведут себя как российские военные, но не носят военную форму, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, военное присутствие России в Украине существует с 2014 года.

«Еще в 2014 году и в последующие годы мы называли их зелеными человечками, потому что они не были в российской военной форме. Теперь мы знаем, что они есть по всей восточной Украине. И они – пока не в форме, но ведут себя так, как вели бы себя российские военные», - приводит «Коммерсант» слова Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома утверждает, что упомянутые люди «представляют российское правительство». «Это сепаратисты – нам, вероятно, нужно перестать называть их миротворцами, потому что они, конечно, не являются таковыми – и они, как вы знаете, помогают заложить основу для войны. Это цель для большинства из них там», - добавила Джен Псаки.