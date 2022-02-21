На азербайджано-иранской границе обнаружена крупная партия наркотиков фото
Государственная пограничная служба продолжает мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, противодействию контрабанде и незаконному обороту наркотических средств.
Как сообщили в ГПС, 20 февраля около 00:50 на территории пограничной заставы «Горадиз», расположенной вблизи села Бартаз Зангиланского района, пограничным нарядом были обнаружены признаки нарушения азербайджано-иранской государственной границы.
В результате погранично-розыскных мероприятий обнаружен бесхозный сверток белого цвета, в котором находились наркотические средства общим весом 5 кг 320 граммов (4 кг 795 г марихуаны и 525 г метамфетамина).
По факту проводится проверка.