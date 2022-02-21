Во Франции не согласились с Байденом: термин «вторжение» не годится для описания событий в Украине

Термин "вторжение", который использовал президент США Джо Байден, не подходит для описания происходящего сейчас в Украине, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.

"Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение - это вторжение. И я думаю, что это неподходящее слово для этой ситуации. Мы посмотрим, какие шаги далее будет предпринимать президент Путин в следующие часы, дни или недели. Но то, что происходит сейчас, - это попытка посягнуть на территориальную целостность Украины и подвергнуть сомнению международные соглашения", - отметил министр

Ранее Байден заявил, что Россия своими последними действиями начала "вторжение" в Украину.