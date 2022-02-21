Кредиты от Банка Республика без комиссии и по ставке 14% годовых

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, в преддверии праздника весны запускает кредитную кампанию под названием «Правильный выбор»!

Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 10 апреля, получат возможность оформить кредит наличными с 0% комиссией вне зависимости от срока и по ставке 14% годовых.