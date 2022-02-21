Кредиты от Банка Республика без комиссии и по ставке 14% годовых
Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, в преддверии праздника весны запускает кредитную кампанию под названием «Правильный выбор»!
Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 10 апреля, получат возможность оформить кредит наличными с 0% комиссией вне зависимости от срока и по ставке 14% годовых.
Другие преимущества кредита наличными в Банке Республика
- Максимальная сумма - 50 000 манатов
- Срок - до 48 месяцев
- Льготный период - 3 месяца
- Оперативное оформление
- Поручитель - не требуется
- Отсутствие страхового взноса.
Кроме того, клиенты, которые ранее брали кредит в Банке Республика, теперь смогут онлайн подать заявку и, не посещая банка, получить кредит непосредственно на свои карты.
Если вы хотите в праздничные дни порадовать себя и своих близких, сделайте Правильный Выбор - оформите кредит в Банке Республика!
Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте, фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.