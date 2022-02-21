В Украине начался призыв резервистов

Призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины начинается в среду, 23 февраля, пишут украинские СМИ со ссылкой на сообщение командования Сухопутных войск ВСУ.

Согласно сообщению, призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет о гражданах, которые зачислены в оперативный резерв. Резервисты первой очереди оперативного резерва — это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождение службы в военном резерве, и получили определенную военную учетную специальность.