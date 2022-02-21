Украина призывает своих граждан немедленно уехать из России
Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть территорию России. Соответствующий документ опубликован в среду, 23 февраля, на сайте ведомства.
«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что может привести к существенному ограничению возможностей консульства на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в эту страну, а тем, кто находится там – немедленно покинуть ее территорию», - говорится в сообщении МИД.