Британия остановит продажу российского госдолга в Лондоне

Великобритания прекратит продажу российского суверенного долга в Лондоне, сообщила министр иностранных дел Лиз Трасс. Об этом пишет Reuters.

Агентство указывает, что это связано с возможным вводом российских вооруженных сил в Донбасс.

«Мы очень четко заявили, что собираемся ограничить доступ России на британские рынки», — сказала Трасс, добавив, что в случае полноценного вторжения на территорию Украины королевство планирует ввести санкции против ключевых российских олигархов и организаций, а также ограничить доступ Москвы к финансовым рынкам.

Накануне, 22 февраля, Великобритания ввела первый пакет санкций против России, который состоит из ограничений для трех российских участников списка Forbes: Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, а также пяти российских банков, включая «Россию» и Промсвязьбанк. Санкции подразумевают заморозку активов.