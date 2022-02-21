Эстония выразила протест России из-за признания «ДНР» и «ЛНР»

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России в связи с признанием РФ Донецкой и Луганской народных республик, передает Interfax.

"Заместитель министра иностранных дел Рейн Таммсаар, который встретился с временным поверенным в делах посольства России Сергеем Налобиным, самым решительным образом осудил признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик и вступление российских войск на территорию Украины. Таммсаар подчеркнул, что, по мнению Эстонии, это грубое нарушение международного права, в том числе Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии и Будапештского меморандума. Шаг России полностью противоречит Минским соглашениям, целью которых было обеспечение мира на востоке Украины. Эстония вместе с Евросоюзом отвечает на действия России новыми ограничительными мерами, в том числе в отношении только что признанных Россией регионов. В случае продолжения агрессии со стороны России Евросоюз готов принять дополнительные меры", - сообщил МИД.

Таммсаар подчеркнул, что Эстония и впредь будет всячески поддерживать государственность и территориальную целостность Украины.