В передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» обсуждалось подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.

«Четкая, понятная, ясная, литературная речь». Так прокомментировал Владимир Соловьев выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Сегодня (вчера – ред.) в Кремле было подписание договора о союзнических отношениях между Россией и Азербайджаном. И там два президента, которые осознанно, четко, понятно говорят ...соответствующим образом выглядят, вызывает уважение …Посмотрите (в студии демонстрируется выступление президента Ильхама Алиева – ред.). Четкая, понятная, ясная, литературная речь», - сказал Соловьев.

Соловьев отметил, что это ответ Борису Джонсону о том, есть ли у России отношения с другими странами, насколько она в изоляции.