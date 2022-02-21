Министр о присуждении добровольцам Отечественной войны статуса «Ветеран войны»

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев ответил на утверждения о том, что не всем участникам Отечественной войны присуждается статус "Ветеран войны". В ответ на вопрос Report министр сказал, что нет какой-либо категории добровольцев или не добровольцев.

По его словам, есть конкретные категории лиц, которым будет присвоен статус "Ветеран войны", и это закреплено нормативно-правовыми актами: "Именно структура, в которой эти лица проходят службу или работают, определяет статус “Ветеран войны”. Добровольно ушедший на фронт тоже был направлен в какую-то воинскую часть. Поэтому списки по категориям, содержащимся в законодательстве, определяют эти структуры".

Отметим, некоторые лица, добровольно участвовавшие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана, выразили недовольство в социальных сетях тем, что им не будет присвоено звание “Ветеран войны”.