Гурбан Гурбанов перед матчем с «Марселем»: «Хочу вернуть веру болельщиков в азербайджанский футбол»

«Чувствуется очень большой ажиотаж перед этой игрой, - говорит Гурбан Гурбанов. - Зимой таких игр в Азербайджане еще не было. Болельщики испытывают большой интерес к матчу. Благодарю, что верите в нас.

Я и до первой игры говорил, что «Марсель» – команда с хорошими игроками и главным тренером. Эта команда со своей особой манерой игры. Мы проанализировали их игру. Многое из того, что мы предполагали, мы увидели на поле. Нам удалось построить свою игру.

После первой игры мы узнали соперника еще лучше. Хотим дома сыграть лучше, чем там. Хотим порадовать наших болельщиков хорошей игрой, чтобы они, придя на стадион, отдохнули, забыли обо всем.

«Марсель» проиграл в чемпионате Франции в последней игре. Теперь они еще больше настроятся на нас. Это может нам помешать. Но мы постараемся показать хороший футбол и порадовать болельщиков.

Если мы хотим идти вперед, добиваться большего, то нам нужно играть в созидательный, атакующий футбол. Такой шаг нужен и для «Карабаха», и для азербайджанского футбола. Чтобы психология игроков изменилась. Я это к тому, что мы и завтра будем пытаться забивать. Мы всегда выходим на поле, чтобы забить не один, а несколько голов. Конечно, это не легкий путь. Возможно, для Азербайджана это даже очень тяжелый путь.

С нами завтра будет играть соперник высокого уровня. Но мы готовим себя к тому, чтобы забивать голы, хоть это и будет рискованно. Нужно быть внимательными, чтобы не пропустить. Я хочу вернуть веру болельщиков в азербайджанский футбол. Для этого мы должны быть едины. Завтра выйдем на поле, чтобы забить голы и не пропустить. Когда такие цели ставим в играх со столь сильными соперниками, возможно, это облегчает нас путь.

Хотим больше созидать, не отсиживаться в обороне. У футболистов бывает больше веры в себя, когда футболисты против сильных соперников играют в атакующий футбол. Да, во Франции некоторые команды играют с «Марселем» от обороны и порой добиваются результата. Но я думаю об атакующем футболе, о прогрессе.

Ошибки голкипера Луки Гугешашвили в первом матче? Я не люблю публично обсуждать ошибки футболистов. Отличительной чертой Гугешашвили как раз является его хладнокровие. Это были технические ошибки. В Европе у вратарей мы тоже их видим. Возможно, из-за того, что эти ошибки были допущены в таком важном матче, их так обсуждают.

Лука – вратарь с большим потенциалом. У него есть все необходимые качества. Футболисту важно стабильно играть на высоком. Я думаю, вы видели его потенциал. У него были отличные сэйвы. А ошибки надо устранять на тренировках. Наши футболисты провели много важных игр. Возможно, Луке этого опыта не хватило.

Мы с ним спокойно поговорили. Я постарался психологически настроить его на игру. В таких матчах подобные ошибки случаются. И их обсуждают особо. Я верю в нашего вратаря, и он хочет сделать максимум для команды. Верю, что таких ошибок не будет. Просто промахи вратарей всегда на виду. Но критиковать за это я не буду. К каждому футболисту есть свой подход».

Кади сказал следующее:

«Понятно, что нас ждет очень сложная игра. В первом матче мы еще раз убедились, как силен наш соперник. Мы проанализ первую игру, наши обшибки. Надеюсь, мы их не повторим.

Но мы знаем и свою силу. Сейчас счет не в нашу пользу, хотим поменять его. Не сдадимся, будем биться до конца и, надеюсь, добьемся своего.

Перед гостевым матчем мы знали, что будет сложно. Да, у нас были моменты. Если бы мы их использовали, то результат был бы другим. А «Марсель» использовал свои шансы.

Завтра нас будут гнать вперед родные трибуны. Мы должны проявить характер. Верю, что вы его увидите».