В Азербайджане приостановлено использование вакцины AstraZeneca

До настоящего времени 507 339 доз вакцин, используемых в Азербайджане против нового типа коронавируса (COVID-19), были уничтожены из-за непригодности. Об этом сообщил сотрудник отдела иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Алджафар Джафаров на конференции "Информация для деятельности: достижение широкого применения вакцин от COVID-19 путем разработки эффективных стратегий", передает АзерТАдж.

Он отметил, что доля утилизированных доз прививок составляет 4,1% от общего их количества по республике. Из них 273 848 доз вакцины AstraZeneca, 50 592 - Pfizer, 182 898 доз - "Спутник V".

По словам А.Джафарова, использование препарата AstraZeneca в стране приостановлено.