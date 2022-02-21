New York Times: Остановят ли Путина санкции Байдена?

Опрошенные журналистами газеты эксперты считают, что нет. По крайней мере, те санкции, что уже были объявлены американским президентом и его европейскими коллегами. Одна из причин того, что санкции могут не возыметь действия, в том, что Владимир Путин извлек урок из 2014 года, когда Россия впервые столкнулась с масштабными западными ограничениями, и постарался изолировать экономику страны так, чтобы по ней было трудно больно ударить.

"Российское правительство потратило годы, перестраивая бюджет и финансы, чтобы экономика страны могла противостоять будущим санкциям. Усилиям правительства способствовали высокие рыночные цены на нефть и газ. Теперь у России относительно низкий внешний долг, и она меньше зависит от кредитов от иностранных организаций, чем до 2014 года. И что наиболее важно, валютные резервы страны составляют 631 млрд долларов. А это четвертые по величине валютные резервы в мире", - пишет американское издание.

Ни один западный политик пока не предложил отнять жизненную силу у российской экономики, прекратив экспорт российских энергоресурсов. А эксперты New York Times говорят, что только такой шаг, который существенно ограничит доходы России от энергоносителей, будет иметь серьезные последствия.

Серьезный экономический спад мог бы пошатнуть позиции Владимира Путина. Но вряд ли Соединенные Штаты и их европейские союзники решатся на самые жесткие варианты санкций, поскольку так они нанесут существенный ущерб экономике своих стран, заключают авторы статьи.