Гурбан Гурбанов: «Армянские провокации - это мелочи. Главное, что наши земли теперь у нас»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов выразил свое отношение к попыткам армян устроить провокации в ходе первого матча между азербайджанской командой и французским «Марселем». Игра проходила в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась победой французов со счетом 3:1.

«Я не придал значения этим провокациям. Когда наши земли были не у нас, мы опасались, не хотели лишний раз огорчать наших беженцев. Сейчас все иначе. А что касается провокаций, то они были против нас много раз. Сегодня меня они не волнуют, потому что мы едем в каждую поездку с высоко поднятой головой, так как мы отвоевали наши земли.

Подобные провокации случаются. Но я этот случай провокацией даже не считаю, это мелочи. Они ничего не смогут нам этим доказать. На меня это не действует. И не верю, что действует на моих футболистов. В ответной игре наших флагов будет намного больше».

Напомним, что армяне пронесли на стадион флаги Армении, которые были заметны во время телетрансляции матча. Позднее выяснилось, что армянам удалось пронести на стадион и провокационные баннеры, но развернуть их помешали стюарды.