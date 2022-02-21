Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за Украины

Состояние российских олигархов сократилось с начала текущего года. Из-за эскалации конфликта между РФ и Украиной российские олигархи с начала 2022 года потеряли миллиарды долларов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, совокупное состояние 23 самых богатых россиян сократилось на $32 млрд - с $375 млрд на конец 2021 года до 343 млрд на данный момент. Геннадий Тимченко, возглавляющий список российских миллиардеров, потерял почти треть своего состояния. Капитал члена совета директоров "Сибура" и "Новатэка" и друга президента России Владимира Путина с начала года сократился до $16 млрд, подсчитало агентство.

По информации Bloomberg, состояние еще одного акционера "Новатэка" Леонида Михельсона с начала года сократилось на $6,2 млрд, а главы "Лукойла" Вагита Алекперова - на $3,5 млрд.