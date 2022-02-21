Турция потребовала от ОАЭ выдачу Седата Пекера
Министерство юстиции Турции запросило от властей ОАЭ выдачу криминального авторитета Седата Пекера, которого ранее Анкара объявила в международный розыск.
В письме, направленном в ОАЭ, турецкий Минюст запросил экстрадицию проживающего в Эмиратах Седата Пекера.
Седат Пекер - известный турецкий мафиози. Несколько месяцев назад он сбежал из Турции и запомнился своими разоблачительными видеообращениями из ОАЭ. Ранее Высший уголовный суд Бурсы и Анадолу выдали ордер на его арест. Позднее он был объявлен в международный розыск.