Украина вводит чрезвычайное положение

На всей территории Украины вводится режим чрезвычайного положения, объявил в среду, 23 февраля, глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по результатам заседания Совбеза.

Он уточнил, что ЧП вводится во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей, поскольку там этот режим действует с 2014 года.

«На нашей жизни режим ЧП практически никак не будет отражаться радикально, ситуация будет отрабатываться максимально корректно», - сказал Данилов.

Он перечислил меры ЧП: усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и его осмотр, проверки документов у граждан.