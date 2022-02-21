Украина вводит чрезвычайное положение
На всей территории Украины вводится режим чрезвычайного положения, объявил в среду, 23 февраля, глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по результатам заседания Совбеза.
Он уточнил, что ЧП вводится во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей, поскольку там этот режим действует с 2014 года.
«На нашей жизни режим ЧП практически никак не будет отражаться радикально, ситуация будет отрабатываться максимально корректно», - сказал Данилов.
Он перечислил меры ЧП: усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и его осмотр, проверки документов у граждан.
По словам Данилова, режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий.
«Более строгий режим ЧП будет на границах с Россией и Беларусью. При этом решения по введению комендантского часа будут приниматься штабами на местах в случае необходимости», - указал глава СНБО.
Также Данилов сообщил, что решение о введении военного положения пока не принималось. Как и решения о мобилизации.
Чрезвычайное положение планируется ввести на 30 дней, режим может быть продлен до 60 дней.