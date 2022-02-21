Аскеров: Европейский суд больше не будет рассматривать ходатайства Армении по Азербайджану

«Европейский суд заявил, что ходатайства Армении больше не будут рассматриваться». Об этом в интервью АПА сказал заместитель председателя Верховного суда Азербайджанской Республики, полномочный представитель Азербайджанской Республики при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

Ч.Аскеров отметил, что еще в период Отечественной войны началась работа над подачей в Европейский суд по правам человека межгосударственной жалобы против Армении. В январе 2021 года работа над жалобой была полностью завершена и направлена в Европейский суд.

В настоящее время, по его словам, в Европейском суде начато производство по поводу возможности подачи жалобы, и в начале апреля позиция Азербайджана будет представлена в Страсбурге: «Интересно то, что Армения, хотя и настаивает на необходимости расследования действий Азербайджана во время второй Карабахской войны как в международных организациях, так и в информационном пространстве, Ереван пытается продлить процесс, постоянно подавая ходатайства о продлении времени для представления своей позиции в Европейском суде. Неудивительно, что в последний раз Европейский суд заявил, что ходатайства Армении больше не будут рассматриваться».