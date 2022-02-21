В России заявили, что в Крыму предотвращен теракт

В Крыму задержали шесть сторонников организации «Правый сектор», которых подозревают в подготовке взрыва в храме, сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, предполагаемые преступники хотели взорвать в одном из православным храмов самодельное взрывное устройство «с целью устрашения населения», в гараже одного из задержанных изъяли компоненты для изготовления бомбы с поражающими элементами и взрывчатые вещества.

В ФСБ утверждают, что в телефонах подозреваемых нашли инструкции по изготовлению взрывного устройства, а также переписку с обсуждением планируемого теракта и якобы подтверждающую причастность задержанных «к пропаганде радикальной идеологии» в интернете. Имена и другие подробности Центр общественных связей не приводит.